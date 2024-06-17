На ферме Суздальская ягода начался клубничный сезон Отправляемся на поиски самой сочной и...

На ферме "Суздальская ягода" начался клубничный сезонОтправляемся на поиски самой сочной и сладкой ягоды. О семейном клубничном деле - в нашем материале.Яркая, сочная, сладкая и очень полезная. На ферме "Суздальская ягода" уже начался клубничный сезон. Несмотря на холодную весну и непогоду в начале лета. В теплые дни почти вся большая семья Ждановых на поле. Глава - Сергей Жданов - уже пять лет занимается выращиванием клубники.Сергей Жданов - руководитель фермерского хозяйства "Суздальская ягода":- Полюбившиеся нашим владимирцам сорта "Хоней", восхитительная "Азия", "Мальвина" - очень сладкий сорт, очень поздний сорт. Также новые сорта - это "Румба", "Флер", "Фалько" - чрезвычайно сладкие, которые можно есть просто без сахара.Семейный бизнес Ждановых раскинулся на плантации в 2 гектара, это около 60 тысяч кустов клубники - сверхранних и ранних, поздних и среднепоздних ягод. Сорта подбирают так, чтобы собирать урожай все лето. Клубники хватает на пюре, зимние заготовки, а в сезон - даже на пастилу.Сергей Жданов - руководитель фермерского хозяйства "Суздальская ягода":- В сезон часть клубники идет на переработку, и мы делаем вкуснейшую пастилу, без всяких добавок. В 100 граммах пастилы, находится 700 грамм клубники.Секрет хорошей клубники - калий и полив. Каждый сорт проверяют на "сладость" по уровню БРИКС. Максимальная отметка - 14. У ранней клубники "Флер" показатель 10 - не ягода, а мед.Сергей Жданов - руководитель фермерского хозяйства "Суздальская ягода":- Берем сок, выдавливаем, готово. Возьмем другой сорт. Выдавливаем вот сюда. Приборчик называется рефрактометр, на него капаем и закрываем.Сразу после сбора клубнику помещают в холодильник - он находится прямо в поле. Срок хранения такой клубники - это главное отличие фермерской ягоды от магазинной. Доставляют "Суздальскую ягоду" в рефрижераторе. Так лучше сохраняется свежесть клубники.Сергей Жданов - руководитель фермерского хозяйства "Суздальская ягода":- На разные сорта и в разные, низкий - высокий сезон, разные цены. Естественно, дешевле, чем собранная клубника. Мы выдаем людям вот такие лоточки, они бесплатные, там где-то 600-700 грамм помещается. Люди собирают, взвешиваем и по цене, по тарифу - человек оплачивает.Заказать доставку можно на сайте, а также купить на парковке бизнес-центра "Типография". А для любителей поесть клубники прямо с поля - в поселке Содышка.Ангелина Свищ, Александр Голубев. "Вести-Владимир".