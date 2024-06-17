В тёплое время года фиксируются случаи бесследного исчезновения граждан в лесах.

В тёплое время года фиксируются случаи бесследного исчезновения граждан в лесах. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Правоохранители напомнили жителям региона правила безопасности во время походов на природу. Так, перед прогулкой следует уведомить родственников или друзей о вашем маршруте. С собой следует непременно взять сотовый телефон, запас воды и еды, фонарик и дождевик. Одеться лучше ярко – так вас будет легче найти.Также гражданам советуют не приближаться к диким животным и не разорять гнёзда и муравейники.