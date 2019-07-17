Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства. Выдачу электронных паспортов начнут с июля 2020 года, а пилотным городом станет Москва.

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства. После совещания господин Акимов рассказал журналистам подробности, передает корреспондент “Ъ”. Выдачу электронных паспортов начнут с июля 2020 года, а пилотным городом станет Москва.Мы, что было подтверждено на совещании, технически к этому готовы,— сказал вице-премьер. Старыми паспортами можно будет пользоваться до истечения срока действия. Число пунктов выдачи увеличится с 1100 до 3000.На совещании премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что окончательный переход на документ электронного образца состоится в 2023 году — почти на два года раньше запланированного срока. При этом, по мнению председателя правительства, необходимо проработать решения проблем безопасности нового вида документа, а также удобства перехода на них для пожилых граждан.Разумеется, никто сейчас не говорит о том, чтобы прямо немедленно, прямо сейчас заменить бумажные паспорта непривычным документом. Обычный паспорт, естественно, будет действовать, и мы планируем постепенно переходить к тому новшеству, о котором я сейчас говорю,— отметил господин Медведев.Новый вид российского паспорта, по словам премьер-министра, может быть в виде пластиковой карты с чипом, а также в виде мобильного приложения в смартфоне. В электронном паспорте в обоих вариантах будут также данные и по другим документам, удостоверяющим личность,— водительское удостоверение, СНИЛС.При введении электронных паспортов необходимо будет обеспечить безопасность личных данных граждан. Если мы все наши персональные данные в цифру переводим, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были самым надежным образом защищены от взлома и тем более манипуляций с ними,— добавил господин Медведев.Кроме того, переход на паспорта нового образца следует сделать комфортным и удобным для граждан. Если просто выдать карточку, не рассказывать о ее преимуществах, то в этом особого смысла не будет,— сказал премьер-министр. По его словам, люди преклонного возраста часто испытывают недоверие к техническим новинкам.Работа по внедрению электронных паспортов будет проходить в рамках национального проекта Цифровая экономика. Согласно проекту, к 2024 году россияне должны в полной мере иметь возможность использовать электронный паспорт. По данным СМИ, в правительстве уже утвердили концепцию электронного паспорта.