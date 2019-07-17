Нижняя палата парламента на пленарном заседании в среду, 17 июля, почтила минутой молчания память последнего российского императора Николая II и всех погибших в годы Гражданской войны. Примирение начинается тогда, когда все понимают, что повторения подобных событий нельзя допустить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нижняя палата парламента на пленарном заседании в среду, 17 июля, почтила минутой молчания память последнего российского императора Николая II и всех погибших в годы Гражданской войны. Примирение начинается тогда, когда все понимают, что повторения подобных событий нельзя допустить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Царская семья была расстреляна 101 год назад, в ночь с 16 на
17 июля 1918 года, напомнил председатель нижней палаты.
С инициативой почтить память Николая II выступил лидер
фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Обращение главы либерал-демократов было
рассмотрено на заседании Совета Госдумы. Его поддержали главы других фракций.
Исключение составила КПРФ.
"Сегодня мы вносим предложение почтить память
последнего русского царя, почтить память невинно убиенных – всех, кто погиб в
горниле Гражданской войны", – обратился Володин к коллегам-парламентариям.
После этого депутаты встали со своих мест.
Спикер Госдумы поблагодарил законодателей за поддержку этой
инициативы. "Потому что примирение начинается тогда, когда мы все
понимаем, что это нельзя повторить, это недопустимо", – подчеркнул
председатель нижней палаты. Это хорошая основа, чтобы говорить о будущем, добавил
спикер Госдумы.
Последний российский император Николай II и члены его
семьи были расстреляны в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге
в ночь с 16 на 17 июля.
Решение об их ликвидации принял исполком Уральского
областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов во главе с
большевиками. Вместе с царской семьей были расстреляли и членов их свиты.