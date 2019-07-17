Нижняя палата парламента на пленарном заседании в среду, 17 июля, почтила минутой молчания память последнего российского императора Николая II и всех погибших в годы Гражданской войны. Примирение начинается тогда, когда все понимают, что повторения подобных событий нельзя допустить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента на пленарном заседании в среду, 17 июля, почтила минутой молчания память последнего российского императора Николая II и всех погибших в годы Гражданской войны. Примирение начинается тогда, когда все понимают, что повторения подобных событий нельзя допустить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Царская семья была расстреляна 101 год назад, в ночь с 16 на17 июля 1918 года, напомнил председатель нижней палаты.С инициативой почтить память Николая II выступил лидерфракции ЛДПР Владимир Жириновский. Обращение главы либерал-демократов былорассмотрено на заседании Совета Госдумы. Его поддержали главы других фракций.Исключение составила КПРФ."Сегодня мы вносим предложение почтить памятьпоследнего русского царя, почтить память невинно убиенных – всех, кто погиб вгорниле Гражданской войны", – обратился Володин к коллегам-парламентариям.После этого депутаты встали со своих мест.Спикер Госдумы поблагодарил законодателей за поддержку этойинициативы. "Потому что примирение начинается тогда, когда мы всепонимаем, что это нельзя повторить, это недопустимо", – подчеркнулпредседатель нижней палаты. Это хорошая основа, чтобы говорить о будущем, добавилспикер Госдумы.Последний российский император Николай II и члены егосемьи были расстреляны в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбургев ночь с 16 на 17 июля.Решение об их ликвидации принял исполком Уральскогообластного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов во главе сбольшевиками. Вместе с царской семьей были расстреляли и членов их свиты.