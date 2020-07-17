Экс-директора «Облстройзаказчика» отправили в СИЗО. Об этом сообщает Областной суд. Имя экс-руководителя в релизе не фигурирует, однако вероятно, речь об Андрее Бояринове. Он возглавлял

Экс-директора «Облстройзаказчика» отправили в СИЗО. Об этом сообщает Областной суд. Имя экс-руководителя в релизе не фигурирует, однако вероятно, речь об Андрее Бояринове. Он возглавлял учреждение с ноября 2016-го по сентябрь 2019 года. По версии следствия, бывший директор «Облстройзаказчика» превысил полномочия и в нарушение контракта оплатил подрядчику работы по поставке и монтажу оборудования, которые ещё не