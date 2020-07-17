17.07.2020

2020-07-17 22:35:03

ДРУГИЕ НОВОСТИ, достойные внимания 17 июля 2020

Выбор редакции - компас в море новостей!

ПРОИЗОШЕЛ ОТСЕВ — И ИХ ОСТАЛОСЬ ДВОЕ На пост главы Коврова осталось два претендента https://vladtv.ru/society/113009/

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПСИХОЗ Направлено в суд дело о заказном убийстве https://vladtv.ru/incidents/112999/

СТРОЯТ ДЕЛО Экс-директор «Облстройзаказчика» арестован по подозрению в превышении должностных полномочий https://vladtv.ru/society/113007/

ТЕЛЕГЛАЗ — ВЕЗДЕ Появилось видео наезда на пешехода под Владимиром https://vladtv.ru/incidents/113003/

КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ В Суздале пройдет трехдневный фестиваль бега https://vladtv.ru/sports/112977/