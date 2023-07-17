В плотной череде летних ресторанных премьер с выраженной восточной доминантой внезапно возникло редкое исключение.

В плотной череде летних ресторанных премьер с выраженной восточной доминантой внезапно возникло редкое исключение.Глен Баллис, отлично известный столичным гурманам по Sangre Fresca, Avocado Queen, Eva, "13" и многим другим знаковым проектам, решил, наконец, вспомнить о своих австралийских корнях и открыл ресторан совершенно иного плана. Его CuttaCutta стала своеобразным гастрономическим мостом между Северным и Южным полушариями.Речь идет о заведении в Козихинском переулке, которое открыло свои двери в первой декаде июля. Название отсылает к знаменитой австралийской достопримечательности и означает буквально "пещера, где спят звезды". Интерьер в довольно компактном помещении подобран соответствующий, здесь царит полумрак, в декоре много растительных элементов, а в глубине таинственно мерцают отблески дровяной печи. Но главное здесь, конечно, еда.Баллис принципиально отказался от сложных гастрономических конструкций – в Австралии такое не слишком любят. Он не злоупотребляет соусами, стремясь сохранить чистоту вкуса исходных продуктов. Блюда выглядят довольно просто, зачастую они и вовсе представляют собой набор ингредиентов, которые гость комбинирует по собственному желанию.Так, крабовый салат выглядит как последовательное чередование ломтиков авокадо, манго, краба, страчателлы, томатов и зеленого салата. Все это можно есть в любой последовательности или замешать, если так привычнее. Рибай подается в сопровождении шести соусов (томатного, перечного, сливочного и т.д.), так что вкус каждого кусочка будет немного иным. Даже десерт Павлова с ее непременным безе, свежей клубникой и сорбетом оказалась деконструированной, но вместе с тем хорошо узнаваемой во вкусе.Меню получилось подчеркнуто интернациональным, однако с акцентом на западные вкусы. В разделе закусок встречаются, например, свежайший романо с соусом тоннато, крокеты из томленой говяжьей щеки со сметаной и перечно-томатным соусом, фермерская буррата с анчоусом и татратом из томатов.В основном разделе найдется и цыпленок с горчичным соусом, и утка конфи с персиковым чатни (конкретный фрукт будет меняться – по сезону), и стейк из лосося. А в качестве сопровождения к ним предлагают зеленый горошек с мятой, картофельный гратен или приятно хрустящую молодую спаржу. Отдельного упоминания заслуживает отличный фиш энд чипс из сибаса в сопровождении апельсиновых ломтиков, который сам Баллис считает "типично австралийским".Средний счет – 2 000 рублей.