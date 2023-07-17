Стало известно, где на дорогах Владимирской области установили 20 видеокамер слежения.
Об этом...
Стало известно, где на дорогах Владимирской области установили 20 видеокамер слежения.
Об этом рассказали в минтрансе Владимирской области.
В период с 17.07 по 23.07.2023 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;
- а/д М-7 «Волга» 99 км;
- а/д М-7 «Волга» 105 км;
- а/д М-7 «Волга» 123 км;
- а/д М-7 «Волга» 129 км;
- а/д Муром-М-7 «Волга» 14 км;
- а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км;
- а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 12 км;
- а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км;
- а/д М-7 «Волга» 137 км;
- а/д М-7 «Волга» 290 км;
- а/д М-7 «Волга» 294 км.
Фото: пресс-служба минтранса Владимирской области.