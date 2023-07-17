Стало известно, где на дорогах Владимирской области установили 20 видеокамер слежения. Об этом...

Стало известно, где на дорогах Владимирской области установили 20 видеокамер слежения.Об этом рассказали в минтрансе Владимирской области.В период с 17.07 по 23.07.2023 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;- а/д М-7 «Волга» 99 км;- а/д М-7 «Волга» 105 км;- а/д М-7 «Волга» 123 км;- а/д М-7 «Волга» 129 км;- а/д Муром-М-7 «Волга» 14 км;- а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км;- а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 12 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км;- а/д М-7 «Волга» 137 км;- а/д М-7 «Волга» 290 км;- а/д М-7 «Волга» 294 км.Фото: пресс-служба минтранса Владимирской области.