Троллейбусный парк Владимира пополнили четыре новых троллейбуса. О том, что машины прибыли в депо...

Троллейбусный парк Владимира пополнили четыре новых троллейбуса.О том, что машины прибыли в депо "Владимирпассажиртранса", сообщил глава города Дмитрий наумов.Электротранспорт оборудован современными технологиями и отличается от тех, которые сейчас эксплуатируются в городе Владимир. Соответствует всем нормам и стандартам, подчеркнул он.Напомним, что во Владимире обкатывают новые ЛиАЗы, которые выйдут на пять автобусных маршрутов.