Послушать игру на армянских барабанах, попробовать хингалш, посмотреть этнодефиле и узнать о том, что такое «папаха», смогли гости фестиваля народных культур «Культура России – традиции

Послушать игру на армянских барабанах, попробовать хингалш, посмотреть этнодефиле и узнать о том, что такое «папаха», смогли гости фестиваля народных культур «Культура России – традиции народов». Фестиваль народных культур стал одним из любимых праздников для жителей и гостей города. Уже четвертый год подряд это мероприятие организовывает владимирский «Центр народного творчества». Оксана Зорина, директор владимирского Центра