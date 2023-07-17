Забросил старик невод в море,поймал золотую рыбку.Та ему и говорит:
- Смилуйся, старче, отпусти. А я выполню твое любое желание!
Подумал старик и просит:
- Хочу, чтобы войны в Чечне не было.
-Слушай, старик, Чечня это что-то маленькое. Ее на глобусе даже не видно. Плюнь на это и давай другое желание.
Старик опять задумался,а потом говорит:
- Тогда хочу,чтобы моя старуха на фотомодель была похожа!
- А у тебя фото этой модели есть?
Достал старик фото и протянул рыбке. Та посмотрела-посмотрела и говорит:
- Слушай, старик, тащи давай глобус, будем Чечню искать!
еще анекдот!