Владимирская область получит двести миллионов рублей на переоснащение двух колледжей. Наш регион...

Владимирская область получит двести миллионов рублей на переоснащение двух колледжей.Наш регион победил в конкурсе Минпросвещения России, сообщает телеграм-канал "Авдеев о важном".В 24-м году химический кластер появится на базе ГУсевского стекольного колледжа, партнёрами выступят стекольный завод "Красное Эхо", Владимирский химзавод и другие потенциальные работодатели. Машиностроительный кластер создадут в Энергомеханическом колледже в Коврове, совместно с ВНИИ "Сигнал", "ЗиД", "Точмаш". Новые образовательные пространства оснастят современным оборудованием. Они помогут готовить кадры под конкретные рабочие места на предприятиях. Область добавит на реализацию проекта 12 миллионов рублей, ещё 34 миллиона привлекут из внебюджетных фондов и от работодателей, заинтересованных в получении кадров.