Во Владимире установили карантинную фитосанитарную зону по ясеневой изумрудной златке. Это жучок-вредитель. Насекомое поражает ясень, клён ясенелистный, манчжурский орех, вяз Давида, вяз

Во Владимире установили карантинную фитосанитарную зону по ясеневой изумрудной златке. Это жучок-вредитель. Насекомое поражает ясень, клён ясенелистный, манчжурский орех, вяз Давида, вяз сродный. Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям сообщает, что площадь карантинной зоны составляет более 138 тысяч гектаров. Запрещается высадка, транспортировка и продажа саженцев, лесоматериалов и упаковок из необработанной древесины растений-хозяев за