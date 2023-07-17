Во Владимире прямо на пляжах учат спасению утопающих. В регион возвращается июльская жара. В МЧС...

Во Владимире прямо на пляжах учат спасению утопающих.В регион возвращается июльская жара. В МЧС напоминают о правилах поведения на воде. Сегодня Центр подготовки спасателей провел мастер- класс по оказанию первой помощи на водоёмах.Спасатели рассказали и показали, как нужно действовать, если в воде вы заметили тонущего человека. Инструктаж для отдыхающих провели на берегах озера Глубокое. Специалисты напомнили, как правильно транспортировать утопающего к берегу, как грамотно оказать первую помощь. Владимирцы получили полезные навыки поведения в воде и на суше. Полученные знания отработали на манекенах, жителям раздали и листовки с напоминаниями. Напомним, с начала купального сезона на водоёмах региона погибли уже 9 человек, в том числе один ребёнок.Вера Щербинина главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области:- В 2023 году на территории Владимирской области открыты 43 пляжа. Вода является источником повышенной опасности. Поэтому купаться разрешается только на официально открытых пляжах. Ежедневно во Владимирской области проходит патрулирование всех водных объектов совместно с инспекторами центра "ГИМС", полицией, органами местного самоуправления и спасательными организациями.