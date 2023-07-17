Во Владимире у несовершеннолетних покупателей вейпов не проверяют документы. Активисты проекта...

Во Владимире у несовершеннолетних покупателей вейпов не проверяют документы.Активисты проекта Единой России "Народный контроль" и члены ОНФ провели во Владимире совместный мониторинг магазинов, продающих никотиносодержащие жидкости и устройства для их употребления.Активисты посетили восемь торговых точек, в пяти из которых у несовершеннолетних покупателей перед продажей не проверили документы.Ещё одним грубым нарушением законодательства, которое зафиксировали участники мониторинга, стали открытые витрины, наличие рекламы и акций в группах в соцсетях. Сотрудников и собственников привлекут к административной ответственности.Алексей Метёлкин, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:- Такие мероприятия будут проходить на постоянной основе. В противном случае, если подобные нарушения повторятся, мы будем добиваться закрытия таких магазинов и торговых точек.