Во Владимире у несовершеннолетних покупателей вейпов не проверяют документы.
Активисты проекта...
Во Владимире у несовершеннолетних покупателей вейпов не проверяют документы.
Активисты проекта Единой России "Народный контроль" и члены ОНФ провели во Владимире совместный мониторинг магазинов, продающих никотиносодержащие жидкости и устройства для их употребления.
Активисты посетили восемь торговых точек, в пяти из которых у несовершеннолетних покупателей перед продажей не проверили документы.
Ещё одним грубым нарушением законодательства, которое зафиксировали участники мониторинга, стали открытые витрины, наличие рекламы и акций в группах в соцсетях. Сотрудников и собственников привлекут к административной ответственности.
Алексей Метёлкин, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:
- Такие мероприятия будут проходить на постоянной основе. В противном случае, если подобные нарушения повторятся, мы будем добиваться закрытия таких магазинов и торговых точек.