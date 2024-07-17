В Областной детской клинической больнице появился новый главный врач, им стала Татьяна Бархатова. Приказ о ее назначении на должность с 16 июля подписал региональный министр Валерий Янин,

В Областной детской клинической больнице появился новый главный врач, им стала Татьяна Бархатова. Приказ о ее назначении на должность с 16 июля подписал региональный министр Валерий Янин, сообщили в пресс-службе Минздрава. До нее с октября 2022 года главврачом была Наталья Малинкина. Она продолжит работу в должности главного детского гематолога регионального Минздрава и останется в ОДКБ