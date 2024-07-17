Рыцари на внедорожниках отметили девятый день рождения клуба 4 WD Владимир Главная часть...

Рыцари на внедорожниках отметили девятый день рождения клуба "4 WD Владимир"Главная часть программы в честь очередной годовщины образования неизменна - заезды по бездорожью.За годы существования сообщества любителей полноприводных автомобилей, ребята давно вышли за пределы "просто клуба". Как говорят сами, сегодня - это настоящая семья, братство.Объединяют не только внедорожники, но и множество добрых дел. К примеру, владимирские джиперы принимали участие в расчистке старинного Крестовоздвиженского храма в Кольчугинском районе, неоднократно организовывали "рейсы добра", помогая многодетным семьям и воспитанникам детского дома.Также джиперы по первому зову эвакуируют автобусы и машины скорой.День рождения сообщества отметили на маршруте Бараки-Новокарповка в Судогодском районе. Как обычно, "испытали" железных скакунов, провели конкурсы: от забега в мешках и перетягивания динамической стропы до поднятия домкрата. Завершился день рождения салютом.