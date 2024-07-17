В Музеях Московского Кремля открылась выставка "Серебряные сокровища Омана". Этот драгоценный металл играл исключительную роль в культуре страны — из него делали парадные кинжалы, пояса и ювелирные украшения.

Традиционную культуру Омана в Москве представили впервые. Выставка в Патриаршем дворце демонстрирует богатое историческое наследие и ювелирное мастерство этого восточного государства. Кинжалы, пояса, амулеты, украшения, национальные костюмы, необычные аксессуары — у каждой вещи уникальная история.Этот проект — результат сотрудничества с Национальным музеем Султаната Оман."Экспонаты абсолютно необычны для нашего музея. Собранные вместе, они формируют целостное повествование, которое отражает неразрывную связь прошлого и настоящего в оманской культуре", — сказала на вернисаже генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.Серебро использовали при изготовлении традиционных кинжалов — ханджаров. Раньше ни один взрослый мужчина не позволял себе выйти из дома, не имея на поясе этого вида оружия. Теперь их носят преимущественно во время торжественных мероприятий. Символ ханджара есть на национальной эмблеме султаната и оманском риале — денежной единице страны.У кинжала характерная форма из-за очень короткого и изогнутого клинка. Гравировка на каждом изделии уникальна. Для декора использовали рог жирафа, дерево, кожу, золотые и серебряные нити. Кинжал олицетворял и духовную защиту, сочетая в себе совершенство формы и ценность благородного металла.Особый интерес у посетителей выставки вызывают ювелирные украшения. По орнаменту иногда можно узнать регион происхождения предмета или определить мастерскую, в которой его сделали.Серебряные амулеты, ожерелья, серьги, браслеты на руки и ноги украшали золотом, бисером, тканью, кораллами и цветным стеклом.Любители селективной парфюмерии обратят внимание на флаконы первых коллекций духов для мужчин и женщин Amouage. Этот бренд возрождает традиции восточной парфюмерии с ее насыщенными и сложными ароматами. В дело идут редкие компоненты — мирра, серебряный ладан, скалистая роза.Часть экспозиции посвящена мемориальным личным вещам. К примеру, традиционный костюм шейха сэра Мбарака бин Али аль-Хинави — главного представителя султана Занзибара в прибрежных регионах Восточной Африки. Он увлекался историей и исследовал культуру суахили.Проект получит продолжение. Как сообщил генсекретарь Национального музея Омана Жамала бин Хассана аль-Мусави, в 2025-м в Омане покажут экспозицию из собрания Музеев Московского Кремля."Для нас особая честь участвовать в выставке, которая размещена в стенах Музеев Московского Кремля. Эта выставка посвящена аспектам культурного наследия Омана. <...> У нас сложились отношения культурного сотрудничества — и в следующем году мы будем принимать Музеи Московского Кремля в Омане в рамках "Русских сезонов", — сказал он.Выставка "Серебряные сокровища Омана" открыта до 29 сентября.