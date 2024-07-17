Шутки из фильмов часто уходят в народ и передаются из уст в уста. Проверьте свою память и улыбнитесь!

Шутки из фильмов часто уходят в народ и передаются из уст в уста. Проверьте свою память и улыбнитесь!1. "Я вас категорически прошу не вмешиваться в моего ребенка!"А. "Подкидыш";Б. "Весна на Заречной улице";В. "Мэри Поппинс, до свидания!".2. "-Ну, будете у нас на Колыме…-Нет, уж лучше Вы к нам!"А. "12 стульев";Б. "Гараж";В. "Бриллиантовая рука";3. "Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше!А. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";Б. "Берегись автомобиля!"В. "Не может быть!"4. "Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл"А. "Дайте жалобную книгу!"Б. "Девушка без адреса";В. "Иван Васильевич меняет профессию".5. "Кто не работает — тот ест!"А. "Пес Барбос и необычный кросс";Б. "Весна";В. "Операция „Ы“ и другие приключения Шурика".6. "Что характерно, обнаглели!"А. "Любовь и голуби";Б. "Мимино";В. "Маленькая Вера".7. "Полюбить — так королеву, проиграть — так миллион!"А. "Москва слезам не верит";Б. "Опасный возраст";В. "Осенний марафон".8. "Чувствуйте себя как дома! Да не забывайте, что в гостях!"А. "Карнавальная ночь";Б. "Афоня";В. "Старые стены".9. "А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен"А. "Осенний марафон";Б. "Пять вечеров".В. "Формула любви".ОТВЕТЫ1. – А. "Подкидыш";2. – В. "Бриллиантовая рука";3. – А. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";4. – В. "Иван Васильевич меняет профессию";5. – В. "Операция „Ы“ и другие приключения Шурика".6. – А. "Любовь и голуби";7. – А. "Москва слезам не верит";8. – Б. "Афоня".9. – В. "Формула любви".