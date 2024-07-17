Строительные и отделочные материалы для оптово-розничных покупателей, мебель, бытовая техника, товары для дома и дачи – всё это можно найти в одном из крупнейших торговых комплексов

Строительные и отделочные материалы для оптово-розничных покупателей, мебель, бытовая техника, товары для дома и дачи – всё это можно найти в одном из крупнейших торговых комплексов Владимирской области «Тандем». В корпусе на 2 этаже можно познакомиться с компанией «ПроТепло33». Она работает с 2012 года, за это время клиентами компании стали десятки тысяч жителей нашей области