Владимирских туристов приглашают в новую гостиницу в Выксе В городском округе Выкса Нижегородской...

Владимирских туристов приглашают в новую гостиницу в ВыксеВ городском округе Выкса Нижегородской области открыли новую трехзвездочную гостиницу. И это только часть большой программы промышленной группы ОМК по развитию инфраструктуры для жителей Выксы и ее гостей. Что ждет Владимирских туристов? Выяснял Федор ЛалакинТри этажа, дизайнерские номера и уютное кафе "Оранжерея" с панорамными окнами, с видами на набережную и историческую часть «Шухов-парка».Гостиница на 48 номеров – часть масштабного проекта развития территории, который строится для туристов и всех жителей Выксы на средства промышленной группы ОМК. Позже сюда перенесут объекты индустриального наследия инженера Владимира Шухова. А сейчас здесь уже строят детский технопарк и современный металлургический музей.Сергей Яковлев - министр туризма и промыслов Нижегородской области:- Это счастье, что компания ориентирована не только на самих работников завода, но и на все окружающее, что есть в городе.Внешний вид гостиницы отсылает к истории. На этом месте - с середины 18 века - работал самый первый завод Баташевых. Именно поэтому при строительстве использовали красный кирпич, черный металл, а также витражное остекление, напоминающее о старых заводских цехах.Владимир Семенов - заместитель главы администрации городского округа Выкса:- Выкса постоянный участник во всех федеральных программах, которые связаны с развитием туриндустрии. Вообще наблюдаем объекты, которые вводятся у нас на территории. Конечно же, в первую очередь, нужно сказать, что без сотрудничества с объединенной металлургической компанией, без поддержки правительства Нижегородской области практически никакая программа не была бы исполнена.ОМК активно развивает в городе промышленный и культурно-событийный туризм. Есть пять интереснейших маршрутов на современный завод ОМК и не обязательно ехать на Урал, чтобы увидеть, как плавят сталь. А благодаря Выкса-фестивалю на улицах, в парках, на набережных – более ста объектов современного искусства. Поэтому открытие здесь новой гостиницы – событие, которое давно ждали любители путешествий по России.Виктор Бровка - генеральный директор ОМК-Тур:- Что касается этого отеля, наверное, и, в целом, - будущего, конечно же, развитие событийного туризма. В данном случае - это площадка, которая "Шухов парк" и создается, она будет работать по другим канонам, по другим законам и, естественно, инфраструктура для работы этого рекреационного узла готова.Владимирская область тесно сотрудничает с Нижегородской в вопросах, как культурного, так и промышленного туризма. Наши регионы соседи, при чем оба - с большим туристическим потенциаломЮлия Бояркина - министр туризма и предпринимательства Владимирской области:- От Выксы до Мурома, например, ехать чуть более 50 километров, если по прямой, то это 27 километров. Это час езды. Это уникальная возможность для нас обмениваться туристами, когда жители Владимирской области могут приехать в Нижегородскую область в Выксу, для того, чтобы провести здесь комфортно время. И мы видим, что здесь - в Выксе - действительно развивается инфраструктура.Такие меры развития позволяют привлекать в город большее количество туристов. По подсчетам, за прошлый год их число было даже сопоставимо с населением самого округа - 70 тысяч человек.Федор Лалакин, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".