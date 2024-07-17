У него диагностировали болезнь Помпе.

Во Владимире в педиатрическом отделении №2 ОДКБ врачи лечат ребенка с редкой наследственной патологией.У малыша диагностировали болезнь Помпе. По всей стране с ней живут всего 42 человека. Это болезнь, при которой нарушено расщепление гликогена, в итоге происходит его накопление и отложение в организме.У пациента сначала развивается дефицит глюкозы в клетках, а потом там начинает накапливаться гликоген, что приводит к развитию клеточной дистрофии.Впервые ребенок попал в больницу, когда ему было два месяца. У малыша был порок сердца и внутриутробная инфекция. Тогда медики заподозрили редкую мутацию, и их опасения подтвердились.Ребенку назначили ферментзаместительную терапию — аглюкозидазой альфа «Майозайм». Она дала положительные результаты. Сейчас малыш ходит в детский сад и хорошо себя чувствует в плане самочувствия.