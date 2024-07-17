В Ледовом дворце города на Неве открылся музыкальный фестиваль Белые ночи Санкт-Петербурга. Это одно из наиболее ярких событий в музыкальной жизни страны с более чем 30-летней историей. Президент России направил в адрес праздника приветственное письмо. В этом году двухдневный фестиваль объединит мэтров и восходящих звезд. Митя Фомин не мог пропустить такое событие!

В Ледовом дворце города на Неве открылся музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". Это одно из наиболее ярких событий в музыкальной жизни страны с более чем 30-летней историей. Президент России направил в адрес праздника приветственное письмо. В этом году двухдневный фестиваль объединит мэтров и восходящих звезд. Митя Фомин не мог пропустить такое событие!Весь шоу-бизнес на ушах! Все обсуждают развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Их брак был оформлен 18 марта 2006 года. И со стороны казалось, что это идеальная, верная и любящая семья. Но 24 мая 2024 года мировой судья Пресненского суда принял от певицы исковое заявление о разводе. Якобы имела место измена супруга..."Мне очень жаль, что они расстаются, – вздыхает холостяк Фомин. – Мне казалось, что это одна из самых влюбленных и романтичных пар на нашем небосводе. Но, оказывается, ничто не вечно под Луной".Прокомментировал артист и то обстоятельство, что звездный развод стал предметом публичного обсуждения. "Наверное, какие-то причины для этого были, – считает Митя. – Я сам никогда не вникаю, не читаю разные пасквили и не слушаю сплетни. Но, думаю, если люди не хотят, чтобы окружающие узнали (о разводе – Прим. Ред.), то они никогда бы и не узнали. К сожалению, издержки времени таковы, что слухи разносятся со скоростью звука, иногда вопреки нашим желаниям".Слухи ходят и вокруг имени самого Мити Фомина. "Тут написали, что я на ремонт в новой квартире потратил 30 миллионов, хотя в реальности раз в 8 меньше", – смеется он.