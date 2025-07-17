По словам генерального директора музея Анны Трапковой, они собирали информацию о жителях с 2021 года.

Выставка "Москва без окраин. Избранное", посвященная отдельным районам столицы и их жителям, открылась в музее Москвы, передает корреспондент ТАСС.По словам генерального директора музея Москвы Анны Трапковой, они собирали информацию о жителях разных районов столицы с 2021 года. В главном здании музея можно увидеть личные вещи, фрагменты историй и цитат москвичей со всех уличных экспозиций, созданных в партнерстве с программой мэра Москвы "Мой район"."Москва без окраин. Избранное" - это промежуточный итог нашей работы по изучению районов города. Мы решили исследовать не только центральные районы, но, как сегодня принято говорить, локальную идентичность, изучать районы, их историю через самих жителей, воспоминания, те вещи, которые хранятся дома, те предметы и вот такие памятные нити, которые связывают жителя города с местом его проживания", - сказала она.Трапкова отметила, что проект пользуется интересом среди москвичей."500 жителей за четыре приняли активное участие в формировании выставки "Москва без окраин". У нас на этой выставке побывало больше 116 партнеров. И благодаря поддержке программы "Мой район" и фестиваля "Лето в Москве" этим летом мы открыли новые выставки в 10 районах столицы на фестивальных площадках. И тоже очень впечатляющие цифры, что почти 200 жителей за короткий период успели нам рассказать свои истории, дать интервью, поделиться иногда прямо для уличного экспонирования с живыми предметами", - рассказала она.Директор музея отметила, что для участия в проекте достаточно оставить заявку на сайте и рассказать свою историю."У нас принимают участие абсолютно все, даже школьники и подростки, потому что им было интересно изучить какой-то сюжет и сделать инсталляцию. <…> И, конечно, я точно знаю, что, например, школьники Капотни или школьники Арбата, которые участвовали в проекте, они уже совершенно по-другому смотрят на свой район. А вообще принять участие может каждый", - сказала Трапкова.Всего в столице в рамках фестиваля "Лето в Москве" представлено десять экспозиций по всему городу. Выставки расположены на флагманских площадках в районах Бескудниковский, Коммунарка, Новогиреево, Очаково-Матвеевское, Печатники, Покровское-Стрешнево, Савелки (Зеленоград), Северное Медведково, Центральное Чертаново и Южное Бутово.