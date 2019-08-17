Симона Юнусова ответила сплетникам на своей странице в Instagram. Откровенное заявление она сделала после того, как пользователи соцсети начали судачить о том, что мать рэпера Тимати не приняла его невесту, модель Анастасию Решетову.

СимонаЮнусова ответила сплетникам на своей странице в Instagram.Откровенное заявление она сделала после того, как пользователи соцсети началисудачить о том, что мать рэпера Тимати не приняла его невесту, модель АнастасиюРешетову.Некоторые поклонники стали осуждатьТимати за разрыв отношений с Аленой Шишковой – матерью его дочери Алисы. Послеподобных нападок на сына Юнусова решила поставить точку в дискуссии."Давайте закончим базарв комментариях", – жестко призвала фолловеров мать Тимати. Она написала подробный пост, где рассказала, как относится кэкс-возлюбленной и нынешней девушке своего сына. Также Симона Юнусова отметила,что жизнь далека от сказки, и нередко пары, у которых есть дети, расстаются."Есть Алиса и ее мама. Есть Настя и Тимур. Это две разные истории…любая из этихдевушек может рассчитывать на мою помощь, если понадобится. Семья разрастается,но это не значит, что кто-то становится изгоем", – заявила мать Тимати. Вместес тем, она подчеркнула, что чересчур любит своих детей, чтобы не считаться с ихвыбором."Надеюсь, на этом закончатсясравнения и домыслы", – заключила родительница Тимати.Напомним, скоро рэпер во второй разстанет отцом. Анастасия Решетова должна родить наследника этой осенью.Малыш появится на свет в одной из московских клиник. Пол будущего ребенка парапока скрывает.Как писали "Дни.ру", 15 августа артист и основатель Black Star отпраздновал36-летие на Мальдивах. Рэпер отметил день рождения в узком кругу – мамыСимоны, дочери Алисы, возлюбленной Анастасии и пары друзей.