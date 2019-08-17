Симона
Юнусова ответила сплетникам на своей странице в Instagram.
Откровенное заявление она сделала после того, как пользователи соцсети начали
судачить о том, что мать рэпера Тимати не приняла его невесту, модель Анастасию
Решетову.
Симона
Юнусова ответила сплетникам на своей странице в Instagram.
Откровенное заявление она сделала после того, как пользователи соцсети начали
судачить о том, что мать рэпера Тимати не приняла его невесту, модель Анастасию
Решетову.
Некоторые поклонники стали осуждать
Тимати за разрыв отношений с Аленой Шишковой – матерью его дочери Алисы. После
подобных нападок на сына Юнусова решила поставить точку в дискуссии.
"Давайте закончим базар
в комментариях", – жестко призвала фолловеров мать Тимати. Она написала подробный пост, где рассказала, как относится к
экс-возлюбленной и нынешней девушке своего сына. Также Симона Юнусова отметила,
что жизнь далека от сказки, и нередко пары, у которых есть дети, расстаются.
"Есть Алиса и ее мама. Есть Настя и Тимур. Это две разные истории…любая из этих
девушек может рассчитывать на мою помощь, если понадобится. Семья разрастается,
но это не значит, что кто-то становится изгоем", – заявила мать Тимати. Вместе
с тем, она подчеркнула, что чересчур любит своих детей, чтобы не считаться с их
выбором.
"Надеюсь, на этом закончатся
сравнения и домыслы", – заключила родительница Тимати.
Напомним, скоро рэпер во второй раз
станет отцом. Анастасия Решетова должна родить наследника этой осенью.
Малыш появится на свет в одной из московских клиник. Пол будущего ребенка пара
пока скрывает.
Как писали "Дни.ру", 15 августа артист и основатель Black Star отпраздновал
36-летие на Мальдивах. Рэпер отметил день рождения в узком кругу – мамы
Симоны, дочери Алисы, возлюбленной Анастасии и пары друзей.