Президент Владимир Зеленский хочет остаться у власти надолго. Украинский лидер прибегнет к любым средствам, чтобы сохранить должность, уверен эксперт.

Президент Владимир Зеленский хочет остаться у власти надолго. Украинский лидер прибегнет к любым средствам, чтобы сохранить должность, уверен эксперт.Владимир Зеленский до сих пор не может отойти от эйфории после успеха на президентских выборах. И новоизбранный лидер готов сделать все, чтобы чувство победы осталось с ним надолго."Его советники, его друзья думают – "зачем отдавать лавры? Давайте заберем! Давайте построим так, как было при Кучме, при Януковиче", – рассказал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с журналистом.По мнению эксперта, уже в ближайшем будущем украинский лидер назначит на важные должности своих сторонников. Более того, он избавится от оппозиции в Верховной раде, как когда-то это сделали его предшественники. Тогда актер с большой вероятностью останется на второй срок, передает "ПолитНавигатор".В то же время эксперт отметил, что не является главным человеком в стране. "Есть царь, есть Конституция, которую не выполняют, и есть желание быть самым главным в Украине, несмотря на то, что с формальной, конституционной точки зрения, президент – не самое главное. Главное – Верховная Рада", – заключил он.