Певец поделился деталями
отношений со своим продюсером. Александр Панайотов рассказал, собирается ли
уйти в свободное плавание.
Певец поделился деталями
отношений со своим продюсером. Александр Панайотов рассказал, собирается ли
уйти в свободное плавание.
В
последнее время музыкальные продюсеры часто конфликтуют со своими подопечными. В
частности, Наргиз Закирова начала выяснять финансовые отношения с Максимом
Фадеевым.
Интересно,
затронула ли эта волна Александра Панайотова. Чтобы развеять домыслы и
возможные слухи, певец сообщил, как у них обстоят дела с Григорием Лепсом. Ведь
ранее артист подписал пятилетний контракт с продюсерским центром Лепса после
шоу "Голос", где Григорий был его наставником.
Материал дополняется