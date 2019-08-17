Певец поделился деталями отношений со своим продюсером. Александр Панайотов рассказал, собирается ли уйти в свободное плавание.

Певец поделился деталямиотношений со своим продюсером. Александр Панайотов рассказал, собирается лиуйти в свободное плавание.последнее время музыкальные продюсеры часто конфликтуют со своими подопечными. Вчастности, Наргиз Закирова начала выяснять финансовые отношения с МаксимомФадеевым.Интересно,затронула ли эта волна Александра Панайотова. Чтобы развеять домыслы ивозможные слухи, певец сообщил, как у них обстоят дела с Григорием Лепсом. Ведьранее артист подписал пятилетний контракт с продюсерским центром Лепса послешоу "Голос", где Григорий был его наставником.Материал дополняется