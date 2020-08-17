Минувшей ночью на юго-западе Москвы произошел конфликт между водителем и несколькими дорожными рабочими. Все закончилось стрельбой. Автомобилист пять раз выстрелил в укладывавших ..

Минувшей ночью на юго-западе Москвы произошел конфликт между водителем и несколькими дорожными рабочими. Все закончилось стрельбой.Автомобилист пять раз выстрелил в укладывавших асфальт на дороге мужчин. В результате один из них скончался на месте, второй был госпитализирован с ранениями. Преступник скрылся и был объявлен в розыск. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия", передает ,