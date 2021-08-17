Участники онлайн-выборов в Москве получат призовые баллы, которые можно потратить на покупки или благотворительность.

Участники онлайн-выборов в Москве получат призовые баллы, которые можно потратить на покупки или благотворительность.Для обеспечения безопасности и комфорта москвичей в период пандемии коронавируса выборы в Государственную Думу РФ в российской столице пройдут не только на избирательных участках, но в формате электронного дистанционного голосования (ДЭГ). Принять участие в онлайн-выборах можно будет с 17 по 19 сентября. Заявки от желающих принимаются на портале до 13 сентября включительно.Поддержать жителей столицы решили торговые сети. По инициативе Московской торгово-промышленной палаты они организуют для участников ДЭГ акцию "". В рамках программы москвичи смогут получить призовые баллы на сумму 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 рублей. Всего среди участников онлайн-выборов разыграют 250 тысяч призов.Их можно потратить не только на покупки у партнеров, но и направить в благотворительные фонды. К акции присоединились уже 49 благотворительных организаций, которые помогают больным детям, бездомным, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, ветеранам и братьям нашим меньшим, а также поддерживают проекты в сфере искусств.Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что участники ДЭГ в Москве смогут выиграть . Среди жителей столицы, проголосовавших онлайн, будет разыграно 20 квартир и 100 машин.