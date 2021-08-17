В музее-заповеднике «Александровская слобода» завершился сезон раскопок-2021. По словам начальника архитектурного отряда Екатерины Туровой, результат получился неожиданным. Наличие в ..

В музее-заповеднике «Александровская слобода» завершился сезон раскопок-2021. По словам начальника архитектурного отряда Екатерины Туровой, результат получился неожиданным.Наличие в составе дворцового ансамбля, возведенного по заказу Василия III к 1513 г., разновеликих палат с погребами, подклетами и многочисленными переходами предполагал еще известный историк архитектуры, практик-реставратор с огромным опытом работы В.В. Кавельмахер, сотрудничавший с музеем много лет. Более поздние археологические исследования это подтвердили.Существенным сдвигом на участке между Покровской и Распятской церковью, бывшая главная площадь «дальней» резиденции, стало обнаружение остатков Большой, тронной палаты, аналога Грановитой, и раскрытие части, предположительно, Столовой палаты. Большая, где проводились торжественные церемони, была достаточно объемной, примерно 8х9 м. В этом году археологи надеялись обозначить ее угол и определить границы. Но сезон сложился иначе, чем планировалось.Подводя итоги, Екатерина Турова рассказала, что эта палата является частью того сооружения, которое располагается под настоятельским домом. С углом археологи ошиблись на несколько метров, но обнаружили кладку грозненской эпохи некоего помещения, прилегавшего к Большой палате. Также обнаружена часть заливки фундамента, примыкавшего именно к углу, теперь его можно довольно точно вычислить для следующего сезона. Ближе к концу раскопок, которые длились больше месяца, попалась любопытная архитектурная деталь того же периода – предположительно один из двух столбов двухмаршевого крыльца. Близкое по конструкции было в Москве – так называемое Постельное, которое также мало изучено.Кроме того, из 119 археологических находок выделяются часть костяной накладки с изображением человека и чертеж на фрагменте черепицы, нанесенный еще до обжига. По словам Туровой, это действительно уникальная находка. Вероятно, это схема кровли, причем выполненная человеком, знакомым с европейской чертежной системой – схема, которую нарисовал бы и современный человек. В России в то время изображали по-другому. Видимо, непосредственно в мастерской один ремесленник объяснял другому, как черепица будет уложена. Европейское качество найденной черепицы говорит о том, что, скорее всего, это время Василия III, когда Александровский кремль и был возведен.Раскоп этого года не позволил окончательно закрыть вопрос по крайним точкам расположения Большой палаты, но он определил место работы экспедиции в следующем сезоне. Поэтому Екатерина Турова с полным правом считает, что археологический сезон 2021-го года был удачным.