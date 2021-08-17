Бывший генеральный директор «Ковровского электромеханического завода» Владимир Лебедев ближайшие полтора месяца проведёт под домашним арестом. Такое решение принял Октябрьский районный ..

Бывший генеральный директор «Ковровского электромеханического завода» Владимир Лебедев ближайшие полтора месяца проведёт под домашним арестом. Такое решение принял Октябрьский районный суд Владимира. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба на 30,5 млн рублей.Подробности предъявленных обвинений и обстоятельства дела пока не разглашаются. До 11 октября экс-руководитель КЭМЗа ограничен в своих действиях.Напомним, что до 3 марта 2020 года он являлся гендиректором предприятия. А до 2019 года – депутатом Заксобрания Владимирской области.Владимир Вячеславович работал на заводе с 1980 года. Он начинал свою карьеру с должности инженера. В 2005 году собственники АО назначили его на пост руководителя.Подследственный дважды избирался в региональный парламент по партийным спискам «Единой России».