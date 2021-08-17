17.08.2021

2021-08-17 21:05:04

Во Владимирской области 1278 пациентов с коронавирусом лежат в больницах

В медорганизациях региона действуют 1742 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.



73,4 процента из них занято (1278), свободны 464 койки.



42907 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 148 человек.



За период наблюдения в области отмечено 1579 летальных случаев.



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