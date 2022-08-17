Полицейские подмосковных Люберец задержали 33-летнего жителя Пензенской области и его 33-летнюю сожительницу, которых подозревают в серии мошенничеств. По данным следствия, пара ..

Полицейские подмосковных Люберец задержали 33-летнего жителя Пензенской области и его 33-летнюю сожительницу, которых подозревают в серии мошенничеств. По данным следствия, пара представлялась работниками газоснабжающей организации и попадала в квартиры пенсионеров под предлогом проверки оборудования, пишет.Лжегазовщики убеждали стариков поменять якобы испорченные газовые шланги на новые. По данным , стоимость такой услуги у мошенников начиналась от 40 тысяч рублей. Получив деньги, пара скрывалась.От действий злоумышленников пострадали три жительницы региона в возрасте от 79 до 92 лет. Сумма ущерба составила порядка 120 тысяч рублей, пишет интернет-издание .