По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 18 августа...

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 18 августа на территории области сохранится жара +30°С.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с возникновением очагов природных пожаров, переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки.Возникновением природных пожаров в зоне торфяных месторождений; увеличением количества происшествий и гибели на водных объектах; отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Гражданам рекомендовано принять меры для недопущения выжигания травы вблизи населенных пунктов и лесных массивов.Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.Фото https://www.pxfuel.com/