Кейт Миддлтон приняла решение оградить себя от стресса, связанного с постоянными скандалами, которые окружают ее семью. В этом году летние каникулы британская королевская семья проводит в живописном шотландском замке Балморал.

Кейт Миддлтон приняла решение оградить себя от стресса, связанного с постоянными скандалами, которые окружают ее семью. В этом году летние каникулы британская королевская семья проводит в живописном шотландском замке Балморал.Сообщается, что там отдыхают король Карл, королева Камилла, принц Уильям, Кейт и их дети. Однако, как стало известно, принц Гарри и Меган Маркл в этот раз не присоединились к семейному отдыху.По информации инсайдеров, Кейт наложила вето на любые упоминания о герцоге и герцогине Сассекских. Она твердо решила отстраниться от драмы, связанной с родственниками, чтобы сосредоточиться на собственном здоровье. В начале года у нее был диагностирован рак, и сейчас ей крайне важно восстановить душевное равновесие."Кейт и Уильям установили жесткие границы, чтобы защититься от стресса, который вызывает поведение Гарри и Меган. Каждая новая выходка Маркл негативно сказывается на самочувствии Кейт", — сообщает источник, близкий к королевской семье. Принц Уильям, видя, как его жена страдает от постоянных новостей о ее родственниках, настоял на том, чтобы временно прекратить общение с братом.Это решение стало настоящим спасением для Кейт. Она наслаждается временем с близкими, много гуляет и старается наполняться положительными эмоциями. "Кейт чувствует себя гораздо лучше, когда вокруг нет напряженной атмосферы, связанной с Гарри и Меган", — говорит инсайдер.Семейный отдых в Балморале стал для них возможностью отвлечься от проблем и насладиться простыми радостями жизни. Кейт и Уильям стараются создать уютную атмосферу для своих детей, чтобы они могли забыть о скандалах и сосредоточиться на том, что действительно важно. Принцесса Уэльская активно участвует в семейных мероприятиях, проводит время на свежем воздухе и восстанавливает свои силы.