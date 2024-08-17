Надоело врать маме, что идете гулять с подружкой? Переживаете, что ваш выбор не одобрят? Понимаете, что больше не можете скрывать отношения с парнем, но боитесь познакомить его с мамой? Мы поможем вам подготовиться к первой встрече мамы и парня.

Надоело врать маме, что идете гулять с подружкой? Переживаете, что ваш выбор не одобрят? Понимаете, что больше не можете скрывать отношения с парнем, но боитесь познакомить его с мамой? Мы поможем вам подготовиться к первой встрече мамы и парня.В каждых отношенияхрано или поздно наступает момент, когда они перерастают во что-то болеесерьезное. Становится тяжело скрывать их от окружающих, особенно от близкихлюдей. Однако еще сложнее бывает решиться на знакомство парня и мамы, ведьневозможно предугадать, чем завершится столь неловкая для всех встреча.1. Выбрать местовстречиЧтобы знакомство прошло успешно, нужно правильно подобрать локацию, в которойоно состоится. Одно из наиболее приятных мест для встречи — кинотеатр. Вам непридется начинать знакомство с рассказов о себе, для начала можно будетподелиться мнениями о только что просмотренном фильме, так спадет перваянеловкость и будет проще поймать одну волну. Если ваши близкие обладаютчувством юмора, да и вам самим охота сгладить углы и посмеяться от души — естьподходящая комедия "Выбери меня" — о девушке, которая пытается доказать маме,что способна самостоятельно выбрать себе жениха, вот только несостоявшаяся тещадумает иначе. Искрометный юмор, соперничество и невероятные виды, запечатленныев картине, обязательно растопят лед между вашими близкими.2. Заранее назначить встречуЗачастую нам кажется,что если откладывать все до победного, то проблема разрешится без нашегоучастия или вовсе исчезнет, однако каким бы заманчивым не выглядело решениеспонтанно заявиться на пороге родительского дома со своим кавалером, при такомраскладе встреча вряд ли пройдет успешно. Не стоит забывать, что вашей маметоже захочется произвести приятное впечатление на потенциального зятя, ведь длянее это такой же волнительный момент, как и для вас.3. Задуматься опроизведении первого впечатленияВсегда хочется, чтобыродители принимали наш выбор таким, какой он есть, но все-таки не стоитзабывать о правилах этикета и банальной воспитанности. Букет цветов, опрятныйвнешний вид и хорошее настроение не сильно испортят вашего бойфренда, затопомогут произвести хорошее впечатление на маму и, возможно, растопить еесердце.4. Подготовьте мамук встречеПеред знакомством обязательно поговорите со своей мамой по душам. Объясните,насколько вам важна эта встреча, как вы волнуетесь и хотите, чтобы все прошлохорошо. Так мама будет благоприятно настроена по отношению к вашему партнеру.5. Подготовьтепарня к встречеОбъясните, что вы любите его несмотря на исход, чтоэта встреча не повлияет на ваше отношение к нему. Поверьте, для парня это тожеочень волнительный момент, ему определенно захочется произвести хорошеевпечатление на вашу маму и не ударить в грязь лицом в вашем присутствии.6. Помните о своихграницахСуществует ненулеваявероятность, что в какой-то момент все пойдет не так. Главное не забывать, чтоэто ваш выбор, который Вы не позволите никому осуждать. Помните, что какинициатор встречи вы должны пресекать на корню любую агрессию, нарастающийконфликт и оскорбления. Старайтесь сгладить углы, но если вдруг появляетсянеобходимость — отстаивайте свои границы, не пытаясь всем угодить.7. НаслаждайтесьмоментомНужно принять, чторасслабиться будет тяжело и вряд ли все пройдет идеально, но подумайте о том,что мир от этого не рухнет. Представьте, как вы втроем обсуждаете этознакомство через 10 лет, вспоминаете все неловкие моменты и смеетесь. Чем бы низакончилась встреча — наслаждайтесь моментом и не пытайтесь все контролировать.