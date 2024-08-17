Анджелина Джоли снова оказалась в центре внимания. На этот раз дело касается ее отношений с отцом Джоном Войтом.

Анджелина Джоли снова оказалась в центре внимания. На этот раз дело касается ее отношений с отцом Джоном Войтом.Как сообщает издание In Touch Weekly, Анджелина приняла решение прекратить общение с родителем. Это случилось после того, как он нарушил ее главное правило — не обсуждать семью в публичном пространстве.История их отношений всегда была сложной и насыщенной. Несмотря на то что в последние годы между ними наблюдалось некоторое улучшение, недопонимания не исчезли полностью. Войт неоднократно высказывался о своей дочери и ее личной жизни, что вызывало у Анджелины недовольство. Она всегда подчеркивала, что ценит свою семью и хочет защищать ее от лишнего внимания со стороны СМИ. Однако, как стало известно, Джон снова не удержался от комментариев о дочери и ее жизни.Инсайдеры утверждают, что это не первый случай, когда Войт нарушает границы, установленные Анджелиной. "Он просто не может удержаться. Энджи ясно дала понять, что не хочет, чтобы он говорил о её личной жизни, но он продолжает открывать свой большой рот!", — заявил источник издания. Это недовольство привело к тому, что Джоли решила дистанцироваться от отца.Такое решение может показаться резким, но для Анджелины это способ защитить себя и своих детей от ненужного общественного внимания. В мире знаменитостей подобные ситуации не редкость: многие звезды выбирают бойкотировать своих родственников, когда те начинают обсуждать их частную жизнь. Это может быть попыткой сохранить личное пространство в условиях постоянного внимания со стороны прессы и поклонников.Анджелина всегда была известна своей приверженностью к семейным ценностям, и ее решение о прекращении общения с отцом говорит о том, что она готова защищать свои принципы любой ценой. Теперь остается лишь гадать, сможет ли Джон Войт наладить отношения с дочерью или их разрыв станет окончательным.