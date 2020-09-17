Надбавки для россиян предусмотрело государство этой осенью. Граждане получат стимулирующие выплаты, а у некоторых категорий повысится зарплата.

Надбавки для россиян предусмотрело государство этой осенью. Граждане получат стимулирующие выплаты, а у некоторых категорий повысится зарплата.С 1 октября на 3% повысят зарплаты военнослужащим по призыву, контрактникам и сотрудникам Росгвардии. Также надбавка к зарплате коснется сотрудников ФСИН, МВД, таможенной службы, пожарных и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.Денежное довольствие самого низкооплачиваемого контрактника – рядового на первичной воинской должности – вырастет на 489 рублей, лейтенанта – командира взвода – на 977 рублей, полковника – командира полка – на 1287 рублей. Самую большую прибавку получит заместитель министра обороны в звании генерал армии – 2344 рубля.Кроме того, до 15 октября будут продлены выплаты социальным работникам. Это касается медиков, которые продолжают работать с больными коронавирусом. Лечащим врачам выплачивают по 80 000 рублей, врачам скорой, фельдшерам и медсестрам – по 50 000 рублей, а младшему медперсоналу и водителям скорых – по 25 000. Важно, что эти освобождены от НДФЛ.Напомним, ранее Дмитрий Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход для всех граждан. Он отметил, что эта сумма станет неприкосновенной. Например, ее не смогут списать со счета при задолженности.Эту инициативу прокомментировал политолог Олег Матвейчев. Он посчитал, что такие выплаты обойдутся государству примерно в 1,5 триллиона рублей, если планируется каждому россиянину выделять по две-три тысячи.