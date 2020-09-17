После того, как Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи, многие эксперты пришли к выводу: лидеры двух стран взяли курс на Союзное государство. В связи с этим белорусский лидер скоро оставит должность, считает предприниматель Константин Малофеев.

После того, как Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи, многие эксперты пришли к выводу: лидеры двух стран взяли курс на Союзное государство. В связи с этим белорусский лидер скоро оставит должность, считает предприниматель Константин Малофеев.Лукашенко стоял на распутье. С одной стороны – дружба с Россией, с другой – дорога в никуда. По мнению Малофеева, двигаться на Запад было невозможно, поскольку те страны пытались устроить переворот в республике.Эксперт уверен, что белорусский народ ждет, когда Путин уберет Лукашенко с поста президента Белоруссии и найдет для него должность в Союзном государстве. Александр Григорьевич – отличный хозяйственник, считает предприниматель. Его навыки пригодились бы россиянам.Малофеев предполагает, что Лукашенко покинет должность после того, как в стране внесут поправки в Конституцию. Основанием для этого домысла стало недавнее высказывание Белорусского лидера: "Немного пересидел". На его место придет новый, одобренный Кремлем человек, пишет .Предприниматель также заметил, что белорусские оппозиционеры лгут, когда говорят о дружбе с Россией, ведь вместе с тем они заявляют о вступлении в НАТО и выходе из ОДКБ.Напомним, в Евросоюзе о санкциях против россиян, которые поддерживают Лукашенко. По мнению западных властей, Александр Григорьевич не является легитимным президентом Белоруссии.