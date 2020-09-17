В четверг, 17 сентября, Европейский парламент принял резолюцию по Белоруссии. Западные лидеры отказались признавать Александра Лукашенко легитимным президентом республики.

В четверг, 17 сентября, Европейский парламент принял резолюцию по Белоруссии. Западные лидеры отказались признавать Александра Лукашенко легитимным президентом республики.Члены европейского органа официально отвергли результаты выборов президента Белоруссии. Они потребовали ввести жесткие санкции (в том числе и финансовые) в отношении всех официальных лиц республики, причастных к фальсификации голосования и насилию в отношении протестующих.Также в Европарламенте предложили ввести санкции против российских граждан, которые открыто поддержали режим Александр Лукашенко, передает телеграм-канал RT. Резолюция органа носит рекомендательный характер. Институты ЕС могут не выполнять эти условия.Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. По подсчетам Центризбиркома, действующий президент набрал большинство голосов – 80%. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки. Она обвинила власти в подделке результатов.С победой на выборах не согласились сотни граждан. В крупных городах прошли акции протеста, которые вскоре превратились в массовые беспорядки. Силовики использовали против демонстрантов дубинки, светошумовые гранаты и водометы. Десятки граждан были задержаны.Глава республики обвинил в происходящем Соединенные Штаты, Литву, Чехию, Польшу и Украину. По его словам, эти страны заинтересованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии. Они хотят использовать республику как трамплин для давления на Россию.