Полтора миллиарда из федеральной казны начнут поступать уже в этом году.

Владимирской области направлено полмиллиарда рублей на строительство Рпенского проезда. Об этом 17 сентября сообщил Губернатор Владимир Сипягин. Федеральные средства поступят уже в текущем году в качестве первого транша, который позволит дать старт масштабной дорожной стройке. Деньги выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации.«Для нас эта дорога крайне важна, но без федеральной помощи было не обойтись. И я говорил об этом проекте в декабре 2018 года с Президентом России Владимиром Путиным. Просьба была услышана. 500 миллионов рублей – это средства на первый, начальный этап строительства проезда. В целом проект оценивается в 2,6 млрд рублей. Его реализация планируется в трёхлетний период, таким образом, завершить его мы должны в 2023 году. Это грандиозный проект. Я определил его для себя как приоритетный при вступлении в должность Губернатора Владимирской области», – отметил Владимир Сипягин.Необходимость дублёра перегруженной Добросельской улицы областного центра назрела уже давно. Рпенский проезд призван оптимизировать транспортные потоки во Владимире и избавить восточную часть города от пробок.Проектная документация по объекту уже получила положительное заключение государственной экспертизы.