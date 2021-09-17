Банк ДОМ.РФ и Ростуризм подписали соглашение о присоединении к программе льготного финансирования строительства туристической инфраструктуры подписали.

Банк ДОМ.РФ и Ростуризм подписали соглашение о присоединении к программе льготного финансирования строительства туристической инфраструктуры подписали.Благодаря запуску программа Ростуризма отрасль будет обеспечена притоком "длинных" денег. Артём Федорко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ, отмечает, что в Банке ДОМ.РФ накоплена большая экспертиза по оценке рисков и структурирования кредитных сделок финансирования проектов жилищного строительства и инфраструктуры, которая может быть успешно применена и для туристических объектов.Недавно Банк ДОМ.РФ прошел отбор и был включен в список уполномоченных банков для участия в ней. Ростуризм выступает оператором программы.В рамках программы Банк ДОМ.РФ сможет предоставлять проектное финансирование по льготной ставке в размере 3-5% девелоперам для строительства отелей категории не менее 3 звезд, площадью не менее 5 тыс. кв. м или номерным фондом от 120 номеров, а также многофункциональных комплексов (МФК), которые включают развлекательную, спортивно-оздоровительную, горнолыжную инфраструктуру и конгресс-центры. Номерной фонд в таких МФК должен занимать не менее 10% площадей.Также сообщается, что условия кредитования будут определяться индивидуально в зависимости от финансовой устойчивости конкретных проектов. При этом льготная процентная ставка в размере 3-5% будет обеспечиваться за счет субсидии из федерального бюджета. Данная мера создаст условия, при которых бизнесу станет более выгодно вкладываться в развитие туристической инфраструктуры.