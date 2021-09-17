Средства на реновацию, видимо, планируется изыскать за счёт федеральной программы по созданию «Комфортной городской среды».

В Белом доме состоялось совещание по вопросам создания сквера имени 75-летия со дня основания Владимирской области. Благоустроенная территория появится за зданием обладминистрации, вблизи фонтана.Решение привести общественное пространство в порядок было принято ещё в 2019 году, но ковид внёс свои коррективы. За два года разработана концепция и ТЗ для проектирования.«Рассматривалось несколько вариантов. Дизайн-проект уже готов. Полный пакет документов ждём к 15 октября», - рассказал Владимир Сипягин.Визуализацию презентовала директор Областного проектно-изыскательского архитектурно-планировочного бюро Наталья Мигаль.«Его «сердцем» останется фонтан – старую конструкцию заменит новый объект, подсвечивающийся в тёмное время суток. Планируется создать «зону истории Владимирской области», туристическую и деловую зоны», - уточнила она.По задумке авторов, здесь появится ВДНХ Владимирской области в миниатюре.«С достижениями региона смогут ознакомиться как туристы, так и местные жители, а также потенциальные партнёры и инвесторы. На территории можно будет проводить мероприятия различного формата», - добавили в пресс-службе.По мнению губернатора, благоустройство должно быть комплексным. Следует учесть соседство с парком у ДДюТ и местом, где будет установлен памятник Андрею Боголюбскому.«Все три объекта должны гармонировать и дополнять друг друга», - подчеркнул глава региона.Средства на реновацию, видимо, планируется изыскать за счёт федеральной программы по созданию «Комфортной городской среды».