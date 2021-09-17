Правительство утвердило производственный календарь на 2022 год, сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров.
Поскольку выходные дни 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье, да еще совпадают с нерабочими праздничными днями, то их переносят на 3 и 10 мая соответственно. Таким образом, в мае у граждан будет два четырехдневных отдыха - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
Также трехдневные выходные будут по случаю 8 марта. Но перед этим гражданам предстоит шестидневная рабочая неделя, поскольку нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.
Полный график выходных праздничных дней в следующем году выглядит так:
- с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
- 23 февраля;
- 6-8 марта
- с 30 апреля по 3 мая;
- 7-10 мая;
- 11-13 июня;
- 4-6 ноября.