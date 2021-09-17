17.09.2021

2021-09-17 17:35:04

Родители Даниила Белана, погибшего в автокатастрофе, продолжают добиваться наказания виновных

В областном суде начали рассматривать апелляцию мамы Даниила Белана, подростка, погибшего на учебных сборах в Суздальском районе.



, трагедия произошла в 2018-м году, мы ход дела. Даниил, не имея водительских прав, сел за руль чужой "пятерки" и во время выезда со второстепенной дороги не уступил дорогу джипу. В результате, молодой человек погиб. В суде первой инстанции водителя оправдали. Мама мальчика с этим категорически не согласна и обжаловала это решение. Следующее заседание состоится 30 сентября.



Любовь Белан, потерпевшая:



- Он имел техническую возможность остановиться? Имел. Торможение не применялось. Скорую не вызывал. Никто из семьи Шинягиных, там ехало четыре человека: ни жена, ни мать, ни брат - никто из них скорую не вызвал. А это оставление в опасности. Мой ребенок был жив, и его можно было спасти. Они просто не захотели. Девять человек видело, что мой ребенок был живой. И только Шинягин говорит, что мой ребенок был мертв. А за это есть статья.



