Похоже, что обязательный техосмотр для владельцев мотоциклов и легковых авто скоро уйдет в прошлое: в Госдуму внесен соответствующий законопроект. С высокой долей вероятности документ ..
Похоже, что обязательный техосмотр для владельцев мотоциклов и легковых авто скоро уйдет в прошлое: в Госдуму внесен соответствующий законопроект. С высокой долей вероятности документ обретет силу закона, поскольку на днях его одобрило правительство. На заседании кабмина премьер-министр Мишустин высказался однозначно: « Это освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней, а главное – порой неэффективной процедуры». Мы спросили у владимирских водителей, как они относятся к новшеству? Связан ли обязательный техосмотр с безопасностью на дорогах?
С начала года во Владимирской области произошло 1285 дорожно-транспортных происшествий, из них в областном центре — 317.
По словам старшего инспектора ГИБДД г. Владимира Валерьяна Ширукова, причиной лишь двух ДТП из владимирских 317 стало техническое состояние транспортных средств. Оба случая - с общественным транспортом. Один раз у автобуса лопнуло колесо, другой - обнаружились проблемы с рулевым управлением. Возможно, говорит Шируков, и в других авариях состояние машин, а именно отступление от заводкой комплектации, повлияло. Но прямую связь «переделок» с ДТП доказать не представляется возможным. По словам инспектора, когда техосмотр был в ведении ГАИ порядка было больше.
Напомним, действующие сейчас правила проведения ТО были приняты в далеком 1994-м. С тех пор и дорожная ситуация стало другой, и количество транспорта. Сейчас время и средства на прохождение ставшего формальным техосмотра тратят ежегодно порядка 30 миллионов россиян-автовладельцев. При этом по статистике, лишь 1% ДТП в год с участием легковых автомобилей и мотоциклов связан с техническими неисправностями. Эти данные озвучил на заседании правительства вице-премьер Марат Хуснуллин.
Что хотят изменить? В качестве общего правила планируется установить, что легковые машины и мотоциклы, принадлежащие физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не подлежат обязательному техническому осмотру. Но он может быть проведен по желанию собственника. Если транспорт используется по служебной надобности (например, в свободное время автовладелец подрабатывает в такси), то ТО делать придется.
Также обязательный техосмотр сохранится при смене собственника. Но при условии, что машине более четырёх лет.
Автобусы и грузовики тоже от обязательного техосмотра не освободят, так как эти виды транспорта связаны со значительными рисками на дороге.
- Мне очень нравится эта инициатива, - говорит жительница г. Владимира Марина Борисова. За рулем она уже 22 года. - Техосмотр нужен не для галочки перед покупкой страховки. ТО — это твоя безопасность, твоя ответственность. Я лично на своем автомобиле прохожу техосмотр чаще чем раз в год, но у своего мастера. Мне важно знать, каково состояние машины, но отдавать деньги за обязаловку, считаю лишним.
Еще один опытный водитель (больше двадцати лет безаварийной езды!) из областного центра Павел Груздев считает, что в последние лет пятнадцать техосмотр — это лишь формальность, трата времени и денег.
- Бывало, что автомобиль даже не заезжал за ворота СТО. О таких случаях знают и водители, и работники автосервисов, ГАИ, но бумага со штампом есть — не придерешься, автостраховку оформят. Так нужно ли поощрять такую практику? - рассуждает Павел Александрович. - Поэтому я за отмену обязательного ТО для частных лиц. Ответственный водитель и так следит за машиной.