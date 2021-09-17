Похоже, что обязательный техосмотр для владельцев мотоциклов и легковых авто скоро уйдет в прошлое: в Госдуму внесен соответствующий законопроект. С высокой долей вероятности документ ..

Похоже, что обязательный техосмотр для владельцев мотоциклов и легковых авто скоро уйдет в прошлое: в Госдуму внесен соответствующий законопроект. С высокой долей вероятности документ обретет силу закона, поскольку на днях его одобрило правительство. На заседании кабмина премьер-министр Мишустин высказался однозначно: « Это освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней, а главное – порой неэффективной процедуры». Мы спросили у владимирских водителей, как они относятся к новшеству? Связан ли обязательный техосмотр с безопасностью на дорогах?С начала года во Владимирской области произошло 1285 дорожно-транспортных происшествий, из них в областном центре — 317.По словам старшего инспектора ГИБДД г. Владимира Валерьяна Ширукова, причиной лишь двух ДТП из владимирских 317 стало техническое состояние транспортных средств. Оба случая - с общественным транспортом. Один раз у автобуса лопнуло колесо, другой - обнаружились проблемы с рулевым управлением. Возможно, говорит Шируков, и в других авариях состояние машин, а именно отступление от заводкой комплектации, повлияло. Но прямую связь «переделок» с ДТП доказать не представляется возможным. По словам инспектора, когда техосмотр был в ведении ГАИ порядка было больше.Напомним, действующие сейчас правила проведения ТО были приняты в далеком 1994-м. С тех пор и дорожная ситуация стало другой, и количество транспорта. Сейчас время и средства на прохождение ставшего формальным техосмотра тратят ежегодно порядка 30 миллионов россиян-автовладельцев. При этом по статистике, лишь 1% ДТП в год с участием легковых автомобилей и мотоциклов связан с техническими неисправностями. Эти данные озвучил на заседании правительства вице-премьер Марат Хуснуллин.Что хотят изменить? В качестве общего правила планируется установить, что легковые машины и мотоциклы, принадлежащие физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не подлежат обязательному техническому осмотру. Но он может быть проведен по желанию собственника. Если транспорт используется по служебной надобности (например, в свободное время автовладелец подрабатывает в такси), то ТО делать придется.Также обязательный техосмотр сохранится при смене собственника. Но при условии, что машине более четырёх лет.Автобусы и грузовики тоже от обязательного техосмотра не освободят, так как эти виды транспорта связаны со значительными рисками на дороге.- Мне очень нравится эта инициатива, - говорит жительница г. Владимира Марина Борисова. За рулем она уже 22 года. - Техосмотр нужен не для галочки перед покупкой страховки. ТО — это твоя безопасность, твоя ответственность. Я лично на своем автомобиле прохожу техосмотр чаще чем раз в год, но у своего мастера. Мне важно знать, каково состояние машины, но отдавать деньги за обязаловку, считаю лишним.Еще один опытный водитель (больше двадцати лет безаварийной езды!) из областного центра Павел Груздев считает, что в последние лет пятнадцать техосмотр — это лишь формальность, трата времени и денег.- Бывало, что автомобиль даже не заезжал за ворота СТО. О таких случаях знают и водители, и работники автосервисов, ГАИ, но бумага со штампом есть — не придерешься, автостраховку оформят. Так нужно ли поощрять такую практику? - рассуждает Павел Александрович. - Поэтому я за отмену обязательного ТО для частных лиц. Ответственный водитель и так следит за машиной.