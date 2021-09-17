Жители получат на руки два бюллетеня. В первом они отдадут свой голос за одну из 14 партий, во втором - за кандидата-одномандатника.

Во Владимирской области стартовало голосование по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Утром 17 сентября открылись 985 УИКов. На волеизъявление у владимирцев есть три дня.Всего в регионе зарегистрировано 1 миллион 110 тысяч избирателей. На базе РАНХиГС работает общественный штаб по наблюдению за процедурой.«На входе в избирательный участок члены комиссии будут проводить термометрию, выдавать средства индивидуальной защиты. Паспорт предъявляется в бесконтактном режиме», - рассказал председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.Жители получат на руки два бюллетеня. В первом они отдадут свой голос за одну из 14 партий, во втором - за кандидата-одномандатника.Напомним, что в нижнюю палату парламента по смешанной системе изберут 225 человек по партийным спискам, ещё 225 пройдут по округам.Параллельно с федеральными выборами во многих муниципалитетах региона проходит голосование в местные органы власти.