Эксперт в сфере садоводства и огородничества Октябрина Ганичкина дала несколько советов.

Эксперт в сфере садоводства и огородничества Октябрина Ганичкина дала несколько советов.В начале осени многие дачники ломают голову, стоит ли убирать кабачки и огурцы с грядок, или оставить их еще немного подрасти. Ведь ночам за городом уже возможны небольшие заморозки, а корнеплоды от низких температур могут испортиться.Главный российский агроном Октябрина Ганичкина рассказала, как спасти дачные посадки от заморозков. По ее словам, низкие температуры особенно опасны для растений тогда, когда стоит сухая погода. Именно поэтому следует продолжать поливать грядки. Земля должна оставаться политой до температуры минус семь градусов."Мокрая почва всегда спасает все, что в земле есть. Культуры замерзают только тогда, когда есть сухая почва", – рассказала эксперт.То же самое правило касается всех плодовых культур. Чтобы зимой яблони и груши не замерзли, перед наступлением холодов их следует хорошенько улить. В противном случае яблони могут замерзнуть и не дать урожай.Впрочем, в ближайшее время в Москве и Подмосковье не ожидается сильных заморозков. Минимально в регионе температура воздуха может опуститься до минус одного градуса. Так что огурцы и помидоры, особенно в теплицах, можно пока не убирать.