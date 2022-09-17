17 сентября 2022 года проходит церковный праздник иконы Неопалимая купина и народный праздник Луков...

17 сентября 2022 года проходит церковный праздник иконы Неопалимая купина и народный праздник Луков день.Откуда пошел праздник иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимой Купиной»? По преданию, в виде горящего, но несгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии. В русской иконописи икона известна с середины 16 века, а праздник в ее честь был установлен в 17 столетии.17 сентября именуется Днем Вавилы. В старину говорили: «Вавила — поздние вилы». В деревнях заканчивались полевые работы, все инструменты, в том числе и вилы, убирали в сарай до следующего года.Поскольку 17 сентября православные верующие молятся иконе Божией Матери «Неопалимая Купина», традиции дня связаны с огнем. Считается, что икона охраняет от пожаров и молний.Что можно делать в День ВавилыХозяйки выходили на огороды, чтобы выкапывать лук, который поспевает как раз к этому времени. Принято класть лук во все блюда на столе, а по стенам развешивать луковые связки. По поверьям, запах лука способен отогнать нечистые силы и избавить семью от болезней.Чего нельзя делать 17 сентябряВ день Вавилы запрещается давать в долг и раздавать милостыню нуждающимся. Считалось, что этим можно притянуть нищету.Ни в коем случае нельзя лениться и откладывать дела на потом.Также не советуют спать днем, потому что можно будет проснуться больным.Нельзя ходить в гости – иначе не миновать беды.Нельзя игнорировать интуицию или голос сердца – в этот день интуиция может быть особенно верной.Народные приметы 17 сентябряМного шелухи на луке — зима будет очень холодной.Большой урожай рябины — к морозной зиме.После дождя быстро подсохло — к затяжному ненастью.Облака плывут в несколько ярусов, друг над другом — к переменчивой погоде.Дождливый день — осень в целом будет сухой.Фото: https://www.pxfuel.com/ru