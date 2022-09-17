Во Владимирской области за сутки на 17 сентября подтвердилось 485 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В лидерах по заражениям

Во Владимирской области за сутки на 17 сентября подтвердилось 485 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В лидерах по заражениям Владимир – 156 новых случаев, на втором месте – Гусь-Хрустальный, там выявили 57 заболевших. В Муроме за сутки ковид подтвердился у 56 человек. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в