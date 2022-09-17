Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перевести школы в региональное подчинение. Политик опубликовал опрос на эту тему в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перевести школы в региональное подчинение. Политик на эту тему в своем телеграм-канале.Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Образовательные учреждения сталкиваются с проблемой нехватки учителей, состояние самих школ также вызывает вопросы, отметил спикер."Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень", – написал Володин.Об отношении к этой инициативе председатель ГД спросил подписчиков своего телеграм-канала. Предложено три варианта ответа: "За", "Против", "Все равно".Госдума 14 сентября во втором и третьем чтениях законопроект о введении в российских школах со следующего года единых федеральных основных общеобразовательных программ. Вводится единый стандарт школьных образовательных программ и учебников.